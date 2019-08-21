China Airlines kauft Boeing 777F

Boeing 777F (Foto: Boeing Concept)

China Airlines hat drei Optionen auf die Boeing 777F ausgeübt und wird mit diesen Vollfrachtern ältere Boeing 747-400F ersetzen.

Taiwans Flag Carrier China Airlines hat eine Option für drei Boeing 777F Vollfrachter in einen Festauftrag umgewandelt. Die Kaufverträge wurden bereits im Juni während der Paris Air Show vorbereitet. Die drei Boeing 777F Vollfrachter haben nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von rund 1,06 Milliarden US Dollar. Die Boeing 777F werden bei China Airlines weitere Boeing 747-400 Frachter ersetzen, die Airline aus Taiwan betreibt momentan noch achtzehn Jumbos.