China Airlines bei SkyTeam

China Airlines konnte sich kürzlich als fünfzehntes Mitglied bei SkyTeam feiern lassen.

Der Flag Carrier aus Taiwan beschreibt die Aufnahme zum Vollmitglied bei SkyTeam als grosse Errungenschaft für die taiwanesische Luftfahrt. Die Kunden aus Taiwan erhalten über die SkyTeam Partnerairlines Zugang zu einem weltumspannenden Streckennetzwerk. Den übrigen SkyTeam Kunden werden weitere Umsteige- und Buchungserleichterungen im weiträumig fragmentierten chinesischen Markt geöffnet. Als Hauptkraft im SkyTeam waltet seit der Gründung Air France KLM.