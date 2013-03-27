China Aircraft Leasing kauft CFM Triebwerke

Die Flugzeugfinanzierungsgesellschaft China Aircraft Leasing Company (CALC) wird neuer Kunde bei dem Triebwerkhersteller CFM International.

CALC wird fünfundzwanzig neu gekaufte Airbus A320 mit dem CFM56-5B antreiben, die Bestellung entspricht einem Marktwert von 500 Millionen US Dollar. Die Triebwerke sollen zwischen 2014 und 2016 ausgeliefert werden. Der chinesische Flugzeugleasingunternehmung hat im vergangenen Jahr bei dem europäischen Flugzeughersteller Airbus 36 Single Aisle Jets aus der A320 Familie in Auftrag gegeben und sich nu für Triebwerke von CFM International entschieden.