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Chiles Airline LAN mit starken Zahlen im Februar

11.03.2008 PSEN
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Wie die chilenische Fluggesellschaft LAN berichtete, stieg der Passagierverkehr im Februar um 15.8%.

Der internationale Verkehr macht bei LAN über 80% der Flüge aus, diese erfuhren einen Anstieg von 13.3%, der einheimische Passagiertransport lag sogar um 32.6% höher als im selben Monat des Vorjahres. LAN ist für über die Hälfte des chilenischen internationalen Passagiertransportes verantwortlich und erledigt fast Dreiviertel des einheimischen Flugverkehrs.

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