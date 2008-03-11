Chiles Airline LAN mit starken Zahlen im Februar

Wie die chilenische Fluggesellschaft LAN berichtete, stieg der Passagierverkehr im Februar um 15.8%.

Der internationale Verkehr macht bei LAN über 80% der Flüge aus, diese erfuhren einen Anstieg von 13.3%, der einheimische Passagiertransport lag sogar um 32.6% höher als im selben Monat des Vorjahres. LAN ist für über die Hälfte des chilenischen internationalen Passagiertransportes verantwortlich und erledigt fast Dreiviertel des einheimischen Flugverkehrs.