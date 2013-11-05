Chicago O`Hare eröffnet neue Piste

Am internationalen Flughafen Chicago O`Hare wurde feierlich eine neue Start- und Landebahn eingeweiht.

„Runway 10C-28C“ besitzt eine Länge von rund 3.300 Metern und ist damit für alle in der internationalen Luftfahrt gängigen Flugzeugtypen ausgelegt, also auch für neue Großraumflugzeuge wie den Airbus A380 und die Boeing 747-8. Chicago O`Hare besitzt jetzt vier parallel in Ost-West-Richtung verlaufende Bahnen. Wie der Flughafenbetreiber, das Chicago Department of Aviation, mitteilt, lassen sich dank der neuen Bahn Verspätungen um bis zu 50 Prozent reduzieren. Außerdem ist die neue Start- und Landebahn angesichts des stetig weiter wachsenden Luftverkehrs eine wichtige Investition in die Zukunft, da mit ihrer Hilfe pro Jahr 90.000 zusätzliche Flüge abgewickelt werden können. Mit rund 66,8 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr und einem Frachtvolumen von 1,4 Millionen Tonnen gehört Chicago O`Hare zu den wichtigsten Drehkreuzen im weltweiten Luftverkehr. Die Eröffnung der neuen Bahn markiert den Abschluss der ersten Phase eines umfassenden Modernisierungsprogramms für den Flughafen mit einem Gesamtvolumen von acht Milliarden US Dollar. Allein die Kosten für den Bau von „Runway 10C-28C“ beliefen sich auf rund 1,3 Milliarden US Dollar. Darin enthalten sind auch die Kosten für rund 500 Immobilien, die vor Baubeginn erworben und abgerissen wurden. Zudem mussten eine Eisenbahnlinie, eine Schnellstraße sowie Frachtzentren von FedEx und United Airlines verlegt werden. In der nächsten Ausbauphase entstehen an dem Flughafen eine weitere Start- und Landebahn (Nord-Süd-Verlauf) und ein neuer Tower. Beides soll 2015 in Betrieb gehen.