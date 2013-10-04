Chefwechsel bei SkyWork Airlines

SkyWork Airlines Geschäftsführer Tomislav Lang gibt die Geschäftsführung der Berner Fluggesellschaft ab und veräußert seine Anteile als Gesellschafter der noch jungen Airline aus Bern.

Das Ruder bei SkyWork Airlines übernimmt Rolf Hartleb, der die Unternehmung bislang als Chef der Flugoperation geleitet hat. Die Fluggesellschaf geht zudem eine enge Kooperation mit der deutschen Businessjet Betreiberin MHS Aviation ein. Mit dieser Maßnahme erhofft sich SkyWork Airlines positive Auswirkungen auf den verlustbringenden Flugbetrieb. Der Fluggesellschaft aus dem Berner Belpmoos geht es finanziell nicht gut, die aufgehäuften Verluste und die schlechte Auslastung der Flugzeuge machen es der Airline schwer, den Flugbetrieb in dem angestrebten Ausmaß weiter betreiben zu können. Der neue Geschäftsführer ist jedoch zuversichtlich, dass die Probleme mit zusätzlichen Investoren und dem neuen Partner zu überwinden sind.