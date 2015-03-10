Charleston erhält 787-9-Produktionszulassung

Boeing 787-9 Production Charleston (Foto: Boeing)

Das Boeing Werk Charleston in South Carolina hat von der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA das Produktionszertifikat für die leicht gestreckte Boeing 787-9 erhalten.

Im Boeing Werk Charleston werden seit Juli 2012 Boeing 787-8 Dreamliner gebaut, letzte Woche hat der US-amerikanische Flugzeugbauer bekanntgegeben, dass nun auch die Boeing 787-9 in Charleston gebaut werden dürfe. Die FAA hat Boeing dazu das Produktionszertifikat PC 700 erteilt. Das Boeing Werk in Charleston, South Carolina hat bereits am 22. November 2014 mit der Endmontage der etwas längeren Boeing 787-9 begonnen.

Im Stammwerk Everett steht die Boeing 787-9 bereits seit knappzwei Jahren in der Endfertigung, die erste Maschine dieses Typs ging im Sommer 2014 an Air New Zealand. Die erste in Charleston endmontierte Boeing 787-9 wird an United Airlines gehen. In Charleston werden monatlich drei Boeing 787 Dreamliner hergestellt, bis 2016 soll die Produktionsrate auf fünf Flugzeuge erhöht werden. Die noch etwas längere Boeing 787-10 wird später ausschließlich in Charleston produziert.

Die Boeing 787-9 ist gegenüber der Basisversion um sechs Meter gestreckt worden und kann dadurch mit bis zu 40 zusätzlichen Passagiersitzen ausgerüstet werden, die leicht grösser Variante kann maximal 290 Fluggäste transportieren. Die Reichweite konnte durch die größeren Tanks um gut 800 Kilometer auf maximal 15.750 Kilometer vergrößert werden. Für die Boeing 787-9 liegen bei Boeing mehr als 400 Bestellungen von 26 Kunden vor.