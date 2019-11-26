Chair baut Führungsstruktur um

Airbus A319 Chair Airlines (Foto: Chair Airlines)

Im Zuge der neuen Besitzverhältnisse baut Chair Airlines ihre Geschäftsleitung um, CEO Tobias Somandin und Verwaltungsrat Urs A. Pelizzoni verlassen die Airline.

Bisheriger CEO Tobias Somandin wird durch Shpend Ibrahimi, dem bisherigen Chief Information Officer (CIO) von Chair Airlines, ersetzt. Ibrahimi behält seinen Sitz im Verwaltungsrat. Verwaltungsrat Urs A. Pelizzoni verlässt die Unternehmung, die er in enger Zusammenarbeit mit Tobias Somandi unter Germania Flug AG seit fünf Jahren massgebend geprägt hat, ebenfalls. Neu in die Geschäftsleitung stösst Tobias Hossmann als Chief Operating Officer er ist seit Anfang 2018 als Flugbetriebsleiter für die Airline tätig. Die Chief Commercial Officer Position bleibt zurzeit frei und alle kommerziellen Belange werden künftig von Chair Airlines und Enter Air gemeinsam koordiniert.