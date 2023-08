Cessnas Einstieg in den Businessjet Markt

Mit der Citation 500 legte Cessna Ende der 1960er Jahre den Grundstein für eine der am besten verkauften Businessjet Familie.

1968 kündigte Cessna an der NBAA den Einstieg in die Liga der Businessjet Fabrikanten an. Am 15. September 1969 startete der Fanjet 500 zu seinem Jungfernflug, nach zahlreichen Änderungen erhielt der neue Kleinjet von Cessna im September 1971 die FAA Musterzulassung. Die Citation legte den Grundstein zu einer der erfolgreichsten Businessjet Familie und wird in stark modifizierter Art auch heute noch produziert.

