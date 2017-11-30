Cessna lanciert Transportflugzeug

Cessna SkyCourier (Foto: Cessna)

Der US-amerikanische Flugzeugbauer Cessna hat ein neues zweimotoriges Transportflugzeug lanciert, die Maschine soll ab 2020 am Markt verfügbar sein.

Cessna hat am 28. November 2017 ein neues Mehrzweckflugzeug vorgestellt. Bei dem Flugzeug handelt es sich um ein zweimotoriges Turbopropeller Flugzeug, das sowohl als Frachter als auch als Passagierflugzeug eingesetzt werden kann. Der Expresspaketdienst FedEx hat als Launch Customer bereits 100 Flugzeuge bestellt. Der Auftrag teilt sich auf 50 Festbestellungen und 50 Optionen auf.

Die Cessna SkyCourier 408 soll bereits ab 2020 verfügbar sein. Cessna rechnet bei der Neuentwicklung mit einer Reisefluggeschwindigkeit von 200 Knoten (370 km/h) und einer maximalen Reichweite von 900 Nautischen Meilen (1.666 km). Das Flugzeug kann als Frachter drei komplette LD3 Container laden, das maximale Ladegewicht soll bei 6.000 Pfund (2.722 kg) liegen. Die Cessna SkyCourier kann auch als Zubringerflugzeug eingesetzt werden, dabei sollen bis zu 19 Passagiere darin Platz finden.