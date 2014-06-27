Cessna Citation X+ ist zugelassen

Cessna konnte am 26. Juni 2014 von der US amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA das Lufttüchtigkeitszeugnis für den neuen Citation X+ Business Jet entgegennehmen.

Der Citation X+ Midsize Business Jet ist damit wieder das schnellste Zivilflugzeug und löst dabei den Gulfstream G650 ab. Die neue Citation X+ ist rund 40 Zentimeter länger als ihre Vorgängerin, was der Beinfreiheit der Passagiere zugute kommt. Das Cockpit ist mit dem Garmin G5000 System ausgestattet, die AE-3007C2-Triebwerke kommen von Rolls-Royce und verfügen über eine automatische Schubregelung. Die Citation X+ ist für eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0,935 zugelassen.