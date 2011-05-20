Cessna CJ4 erhält EASA Zulassung

Der jüngste und leistungsfähigste Spross aus der Citation Jet Familie hat die europäische Zulassung erhalten.

In den USA ist der CJ4 Jet bereits seit gut einem Jahr zertifiziert, nun haben die Europäer nachgezogen. Das Zulassungsprogramm für die FAA umfasste bei über 1.100 Flügen mehr als 2.000 Flugstunden. Für die Erprobung des neuen Business Jet setzte der Flugzeugbauer aus Wichita drei Flugzeuge ein. Mit dem CJ4 erweitert Cessna die Flottenpolitik bei dem weltweit meistverkauften Geschäftsreisejet um ein weiteres Modell. Die C525 Familie umfasst momentan die vier Modelle CJ1+, CJ2+, CJ3 und CJ4, alle vier Typen fallen unter das selbe Typerating und sind für den Betrieb mit einem oder zwei Piloten zugelassen. Der CJ4 wird durch zwei Williams International FJ44-4A Triebwerke angetrieben. Der CJ4 ist für rund 9 Millionen US Dollar zu haben.