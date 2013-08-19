Cebu mit soliden Junizahlen

Cebu Air meldet für den Juni 2013 ein Passagierplus von 19,4 Prozent auf 1,202 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila konnte die Verkehrsleistung im Juni um 13,4 Prozent auf 1,298 Milliarden Sitzplatzkilometer ausbauen. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Juni 2012 um 22,3 Prozent auf 1,073 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung stieg um 6,1 Prozentpunkte auf solide 83,4 Prozent. Cebu betreibt momentan zehn Airbus A319, sechsundzwanzig A320 und ein A330, dazu kommen noch acht ATR 72-500.