Cebu meldet soliden September

Cebu Air meldet für den September 2013 ein Passagierplus von 14,2 Prozent auf 1,081 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila konnte die Verkehrsleistung im September um gut achtzehn Prozent auf 1,269 Milliarden Sitzplatzkilometer ausbauen. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem September 2012 um knapp sechzehn Prozent auf 950 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 3,5 Prozentpunkte auf 76,4 Prozent abgeschächt. Cebu betreibt momentan zehn Airbus A319, sechsundzwanzig A320 und einen A330, dazu kommen noch acht ATR 72-500.