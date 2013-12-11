Cebu meldet soliden Oktober

Cebu Air meldet für den Oktober 2013 ein Passagierplus von 3,3 Prozent auf 1,135 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im Oktober um gut sechsundzwanzig Prozent auf 1,453 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Oktober 2012 um gut zwölf Prozent auf 1,042 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um acht Prozentpunkte auf 76,2 Prozent abgeschwächt. Cebu betreibt momentan zehn Airbus A319, sechsundzwanzig A320 und einen A330, dazu kommen noch acht ATR 72-500.