Cebu meldet mehr Passagiere

Cebu Pacific Airbus A320 (Foto: Airbus)

Cebu Air meldet für den Juni 2015 ein Passagierplus von 1,2 Prozent auf 1,463 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im Juni um 24,2 Prozent auf 2,053 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Juni 2014 um 18,6 Prozent auf 1,602 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um sechs Prozentpunkte auf 78,3 Prozent verschlechtert.

Mit Cebu flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 9,222 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.