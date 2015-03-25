Cebu meldet mehr Passagiere
25.03.2015 PS
Cebu Air meldet für den Februar 2015 ein Passagierplus von 13,5 Prozent auf 1,290 Millionen Passagiere.
Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im Februar um 34 Prozent auf 1,868 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 24,1 Prozent auf 1,336 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 3,6 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent verschlechtert.