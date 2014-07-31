Cebu meldet mehr Passagiere

Cebu Air meldet für den Juni 2014 ein Passagierplus von 9,5 Prozent auf 1,315 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im Juni um 7,7 Prozent auf 1,550 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Juni 2013 um 18,2 Prozent auf 1,269 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 84,8 Prozent verbessert. Mit Cebu flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 8,048 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent.