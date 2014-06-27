Cebu meldet mehr Passagiere

Cebu Air meldet für den Mai 2014 ein Passagierplus von 11,3 Prozent auf 1,550 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im Mai um 18,1 Prozent auf 1,645 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Mai 2013 um 20,2 Prozent auf 1,432 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 3,6 Prozentpunkte auf 91,2 Prozent verbessert. Mit Cebu flogen im vergangenen Jahr 14,352 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent.