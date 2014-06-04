Cebu meldet mehr Passagiere
04.06.2014 RK
Cebu Air meldet für den April 2014 ein Passagierplus von 6,6 Prozent auf 1,441 Millionen Passagiere.Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im April um 20,1 Prozent auf 1,599 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem April 2013 um 17,9 Prozent auf 1,375 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 89,8 Prozent verbessert. Mit Cebu flogen im vergangenen Jahr 14,352 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent.