Cebu meldet mehr Passagiere

Cebu Air meldet für den März 2014 ein Passagierplus von 8,3 Prozent auf 1,325 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im März um 19,6 Prozent auf 1,564 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem März 2013 um 13,7 Prozent auf 1,246 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 83,5 Prozent verbessert. Mit Cebu flogen im vergangenen Jahr 14,352 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent.