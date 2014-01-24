Cebu meldet mehr Passagiere

Cebu Air meldet für den Dezember 2013 ein Passagierplus von 1,1 Prozent auf 1,246 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im Dezember um gut dreizehn zwanzig Prozent auf 1,548 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Dezember 2012 um 10,4 Prozent auf 1,196 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 5,2 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent abgeschwächt. Mit Cebu flogen im vergangenen Jahr 14,352 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent. Cebu betreibt momentan zehn Airbus A319, sechsundzwanzig A320 und einen A330, dazu kommen noch acht ATR 72-500.