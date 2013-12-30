Cebu meldet Passagierrückgang

Cebu Air meldet für den November 2013 ein Passagierminus von 7,8 Prozent auf 1,059 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im November um gut dreizehn Prozent auf 1,365 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich verglichen mit dem November 2012 um 0,8 Prozent auf 987,968 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 6,6 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent abgeschwächt. Cebu betreibt momentan zehn Airbus A319, sechsundzwanzig A320 und einen A330, dazu kommen noch acht ATR 72-500.