Cebu meldet Januarzahlen

Mit Cebu Air flogen im Januar 2014 1,280 Millionen Passagiere, das waren 6,2 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Die Airline mit Hauptsitz in Manila hat die Verkehrsleistung im Januar um knapp zwanzig Prozent auf 1,564 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Januar 2013 um gut vierzehn Prozent auf 1,246 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 83,0 Prozent abgeschwächt. Mit Cebu flogen im Betriebsjahr 2013 14,352 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 8,3 Prozent.