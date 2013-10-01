Cebu meldet Augustzahlen

Cebu Air meldet für den August 2013 ein Passagierplus von 24,9 Prozent auf 1,208 Millionen Passagiere.

Die philippinische Cebu Pacific Air gehört zu der Gruppe der Fluggesellschaften, welche momentan am stärksten wachsen. Die Airline mit Hauptsitz in Manila konnte die Verkehrsleistung im August um neunzehn Prozent auf 1,379 Milliarden Sitzplatzkilometer ausbauen. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem August 2012 um 27,6 Prozent auf 1,103 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 5,7 Prozentpunkte auf solide 80,7 Prozent verbessert. Cebu betreibt momentan zehn Airbus A319, sechsundzwanzig A320 und einen A330, dazu kommen noch acht ATR 72-500.