Cebu kauft sechzehn ATR 72-600

ATR 72-600 (Foto: ATR)

Cebu Pacific Air hat an der Paris Air Show bei dem europäischen Flugzeugbauer ATR sechzehn ATR 72-600 in Auftrag gegeben und Optionen für weitere zehn Maschinen gezeichnet.

Nach den aktuellen Listenpreisen kosten sechzehn ATR 72-600 414 Millionen US Dollar. Cebu Pacific braucht die neuen Flugzeuge für die Expansion ihres Streckennetzes und will damit auch die acht älteren ATR 72-500 ersetzen. Cebu wird die neuen ATR 72-600 für 78 Passagiere auslegen und ist damit der erste Kunde, der diese Dichteoption wählt.

Die ATR 72-600 wurde im Herbst 2007 lanciert und ging im Juli 2009 in die Flugerprobung. Die zweimotorige Turboprop Maschine hat im Sommer 2011 die EASA Musterberechtigung erhalten. Das Flugzeug ist gegenüber dem Vorgängermodell mit einer modernen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer überarbeiteten Kabineneinrichtung verbessert worden. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führten dazu, dass die Zuladung erhöht werden konnte, das maximale Startgewicht liegt bei dem ATR 72-600 bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt Landungen nach CAT III Bedingungen zu, die Entscheidungshöhe liegt dabei bei 50 Fuß.