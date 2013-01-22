Cebu Pacific übernimmt A320 mit Sharklets

Am 21. Januar 2013 konnte Cebu Pacific Air in Toulouse ihren ersten Airbus A320 mit Sharklets übernehmen.

Cebu Pacific operiert bereits 34 A320 Verkehrsflugzeuge und hat 48 Maschinen aus der A320neo Familie in den Bestellbüchern bei Airbus. Cebu Pacific hat ihre Heimatbasis in Manila und wird mit der Übernahme dieses Sharklet Airbuses zum zweiten asiatischen Betreiber dieses Typs. Sharklets werden bei neuen Flugzeugen der A320 Familie als Option angeboten und sind bei allen Modellen der A320neo Familie Standard. Sharklets sind aus leichten Verbundwerkstoffen aufgebaut und sind 2,4 Meter lang. Die neu konzipierten Flügelrandbögen verbessern die Aerodynamik des Flugzeugs erheblich, was zu einem niedrigeren Treibstoffverbrauch und geringeren Emissionen führt. Dank einer vierprozentigen Reduzierung der Treibstoffkosten bieten Sharklets den Betreibern der A320 Familie die Flexibilität, entweder 100 nm weiter zu fliegen oder eine höhere Nutzlast von bis zu 450 Kilogramm mitzuführen.