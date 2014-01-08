Cebu Air übernimmt Tigerair Philippines

Die philippinische Fluggesellschaft Cebu Air übernimmt für einen bescheidenen Preis von 15 Millionen US Dollar Tigerair Philippines.

Tigerair Philippines ist ein Tochterunternehmen des Low Cost Carriers Tigerair Singapore, die wiederum zur Tiger Airways Holdings gehört. Die Tochter auf den Philippinen transportierte im vergangenen Jahr rund 1,3 Millionen Passagiere. Tigerair Philippines hatte ein moderates Wachstum von 8 bis 10 Prozent und passte nicht so richtig ins Konzept von Tigerair Singapore, deshalb wird sie nun an Cebu Air verkauft. Tigerair Philippines passt gut zu Cebu Air, beide Fluggesellschaften betreiben Airbus Jets aus der A320 Familie und unterhalten je ein Liniennetz ab Manila.