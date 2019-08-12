Cebu übernimmt ATR 72-500 Frachter

cebu pacific Cargo ATR 72-500 Umbaufrachter (Foto: Cebu Pacific)

Cebu Pacific konnte kürzlich ihren ersten ATR 72-500 Umbaufrachter übernehmen, das Flugzeug wurde bei Sabena Technics im französischen Dinard umgebaut.

Cebu Pacific wird in naher Zukunft auch ein zweites ATR 72-500 Passagierflugzeug zu einem Frachtflugzeug umbauen, die beiden Frachter werden durch die Tochterunternehmung cebu pacific Cargo, Cebgo betrieben. Die ATR Umbaufrachter sind mit einer großen Frachttüre ausgerüstet und können bis zu acht Tonnen an Luftfracht transportieren. Die Maschinen bieten Platz für bis zu sieben Ld3 Container oder fünf PBJ Palletten.