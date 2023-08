Cathay senkt Treibstoffgebühren

Cathay Pacific Airways hat die Treibstoffzuschläge auf Vietnam Flügen reduziert.

In einem Statement gab die Airline bekannt, dass sie die Treibstoffgebühren auf Flügen von Hong Kong nach Hanoi und nach Ho Chi Minh City per 1. Februar um 44 Prozent gesenkt hat. Die Zuschläge auf diesen Strecken betragen nun noch US$ 7,80 und gelten vorläufig für die nächsten zwei Monate. Danach werde die Airline die Preise neu prüfen. Die neuen Gebühren werden auch auf Cathays Kurzstreckenflügen in andere Destinationen in Nord- und Südostasien eingeführt. Bei den Langstreckenflügen hat die Airline die Zuschläge bereits reduziert, die neuen Preise sind ebenfalls bis 31. März 2009 gültig.