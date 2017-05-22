Cathay reorganisiert am Hauptsitz

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Cathay Pacific reorganisiert ihren Hauptsitz in Hongkong und streicht bis Ende Jahr rund 600 Stellen.

Die Reorganisationsmassnahme ist Teil eines Transformationsprogramms von Cathay Pacific und Cathay Dragon zur Steigerung der Effizienz. Von der Stellenstreichung sind rund 190 Positionen im Management sowie 400 Stellen ohne leitende Funktion betroffen. Für die entsprechenden Mitarbeitenden wurde ein Sozialplan ausgearbeitet. Das Team von Cathay Pacific in der Schweiz ist von der Reorganisation am Hauptsitz nicht betroffen.

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