Cathay reagiert mit drastischen Massnahmen auf Herausforderungen

Cathay Pacific Airways erwartet nach dem Verlust von HK 8,56 Milliarden (USD 1,1 Milliarden) 2008 auch dieses Jahr eine „toxischen Kombination“ von Herausforderungen.

CEO Tony Tyler sieht Kapazitätskürzungen von 8 Prozent beim Passagierverkehr und 11 Prozent beim Frachtverkehr sowie unbezahlte Urlaube für die Angestellten als einzige Möglichkeit um auf die tiefen Ticketpreise, den Rückgang im Hochpreissegment, das tiefe Frachtvolumen, die tiefen Gewinne und die Rückläufige Währung zu reagieren.

17,000 Angestellte aller Ebenen der in Honkong beheimateten Fluggesellschaft werden in ein bis vierwöchige unbezahlte Ferien geschickt. Im ersten Quartal 2009 lagen die Einnahmen 22,4 Prozent tiefer als im Vorjahr.