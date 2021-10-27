Cathay präsentiert Septemberzahlen

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im September 2021 lediglich 131.774 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im September2019 waren es noch rund 2,8 Millionen.

Das Angebot wurde bei der Fluggesellschaft aus Hongkong verglichen mit dem September2020 um 20,9 Prozent auf 1,705 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 158,7 Prozent auf 780,461 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 45,8 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 20,9 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht ist um 19,7 Prozent auf 130.997 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 79,7 Prozent, was einer Verbesserung von 3,8 Prozentpunkten gleichkommt.