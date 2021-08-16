Cathay präsentiert Julizahlen
16.08.2021 RK
Cathay Pacific konnte im Juli 2021 lediglich 50,092 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Krise im Juli 2019 waren es noch rund drei Millionen.
Das Angebot wurde bei der Fluggesellschaft aus Hongkong verglichen mit dem Juli 2020 um 0,7 Prozent auf 1,044 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage ist um 22,6 Prozent auf 297,879 Millionen Sitzplatzkilometer gewachsen. Die Auslastung der Flüge lag bei 28,5.
Die transportierte Fracht ist um 19,1 Prozent auf 121.600 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 81,8 Prozent, was einer Verbesserung von 5,4 Prozentpunkten gleichkommt.