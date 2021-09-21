Cathay präsentiert Augustzahlen

Airbus A321neo Cathay Pacific (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im August 2021 lediglich 135.353 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Krise im August 2019 waren es noch rund drei Millionen.

Das Angebot wurde bei der Fluggesellschaft aus Hongkong verglichen mit dem August 2020 um 68,9 Prozent auf 1,892 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage ist um 294 Prozent auf 877,057 Millionen Sitzplatzkilometer gewachsen. Die Auslastung der Flüge lag bei 46,4 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 26,5 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht ist um 21,7 Prozent auf 124.278 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 77,7 Prozent, was einer Verbesserung von 2,3 Prozentpunkten gleichkommt.