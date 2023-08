Cathay plant Flüge nach Jeddah

Cathay Pacific Airways will am 25. Oktober 2009 Flüge in die zweitwichtigste Stadt Saudi-Arabiens, Jeddah, lancieren.

Viermal in der Woche wird die Airline den Flug von und nach Hong Kong über Dubai nach Jeddah anbieten. Die neue Verbindung wird von einer Airbus A330-300 mit einer Zwei-Klassen Konfiguration bedient. Im Jahr 2001 lancierte Cathay ihren Service nach Riyadh, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, erst kürzlich hat sie die Anzahl Flüge aufgrund anhaltender Nachfrage von fünf auf sieben pro Woche erhöht. Jeddah wird Cathays 46. Online Destination. Daniel Cheung, Country Manager für Bahrain, Saudi-Arabien und den Mittleren Osten offline, sagte, Cathay habe ihr Netzwerk im Mittleren Osten trotz der weltweiten Krise beibehalten, während sie auf anderen Strecken Kapazität und Angebot gekürzt und der Nachfrage entsprechend angepasst habe.

