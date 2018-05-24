Cathay mit weniger Passagieren

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat April 2018 insgesamt 2,981 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Abnahme von 0,8 Prozent.

Das Angebot wurde um 0,9 Prozent auf 12,483 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,2 Prozent auf 10,554 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 1,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,5 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Fracht ist um 6,7 Prozent auf 174.489 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 68,0 Prozent, was einer Verbesserung von 2,3 Prozentpunkten gleichkommt.