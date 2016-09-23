Cathay mit weniger Passagieren
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat August 2016 insgesamt 2,975 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Minus von 3,8 Prozent.
Das Angebot wurde um 0,8 Prozent auf 12,458 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 2,8 Prozent auf 10,817 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,8 Prozent verschlechtert.
Die transportierte Fracht ist um 3,8 Prozent auf 153.733 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 63,3 Prozent, was einer Verbesserung von 2,7 Prozentpunkten entspricht.
In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay Pacific 23,295 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.