Cathay mit mehr Passagieren

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat April 2019 insgesamt 3,127 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Zunahme von 4,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 8,1 Prozent auf 13,494 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,3 Prozent auf 11,325 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,9 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Fracht ist um 6,2 Prozent auf 163.694 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 62,5 Prozent, was einer Abschwächung von 5,5 Prozentpunkten gleichkommt.