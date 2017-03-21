Cathay meldet weniger Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Februar 2017 insgesamt 2,681 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Abnahme von 2,4 Prozent.

Das Angebot wurde um drei Prozent auf 11,374 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage hat sich um 1,9 Prozent auf 9,481 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um einen Prozentpunkt auf 83,4 Prozent verbessert.

Die transportierte Fracht ist um 17,4 Prozent auf 137.674 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 64,2 Prozent, was einer Zunahme von 6,2 Prozentpunkten entspricht.