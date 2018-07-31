Cathay meldet solide Junizahlen
Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juni 2018 insgesamt 2,925 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einer Zunahme von 4,1 Prozent.
Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften aus Hongkong um 3,8 Prozent auf 12,795 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um vier Prozent auf 10,908 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 85,3 Prozent verbessert.
Die transportierte Fracht ist um 5,8 Prozent auf 180.354 Tonnen stark gewachsen, die Frachtauslastung lag bei 70,6 Prozent, was einer Verbesserung von 2,3 Prozentpunkten entspricht.
Von Januar bis Juni flogen mit Cathay Pacific und Dragon 17,485 Millionen Passagiere, das waren 1,9 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2017.