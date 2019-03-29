Cathay meldet mehr Passagiere
29.03.2019 RK
Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Februar 2019 insgesamt 2,834 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von einem Prozent.
Das Angebot wurde bei Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair um 5,9 Prozent auf 12,628 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 2,9 Prozent auf 10,314 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 2,4 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent abgeschwächt.
Die transportierte Fracht ist um 9,9 Prozent auf 131.320 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 60,7 Prozent, was einer Abschwächung von fünf Prozentpunkten entspricht.