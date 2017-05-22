Cathay meldet mehr Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat April 2017 insgesamt 3,004 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Zunahme von 3,2 Prozent.

Das Angebot wurde um 4,8 Prozent auf 12,368 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,6 Prozent auf 10,683 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 1,5 Prozentpunkte auf solide 86,4 Prozent verbessert.

Die transportierte Fracht ist um 10,7 Prozent auf 163.473 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 65,7 Prozent, was einer Verbesserung von 2,2 Prozentpunkten gleichkommt.