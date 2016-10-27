Cathay meldet mehr Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat September 2016 insgesamt 2,673 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 1,5 Prozent.

Das Angebot wurde um 2,6 Prozent auf 11,901 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 9,915 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,3 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Fracht ist um 7,1 Prozent auf 162.116 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 65 Prozent, was einer Verbesserung von 2,6 Prozentpunkten gleichkommt.

Mit Cathay Pacific flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 25,967 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,8 Prozent.