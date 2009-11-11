Cathay meldet gute Cargozahlen

Cathay Pacific und Dragonair haben für den Monat Oktober ihre besten Cargoresultate des Jahres ausweisen können.

Der Cargoverkehr ging im letzten Monat um nur 0,8 Prozent zurück. Die Auslastung für Cargo und Mail kletterte um 10,8 Prozentpunkte auf 76,7 Prozent, während die Kapazität um 15,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gekürzt wurde. In den zehn Monaten seit Jahresbeginn hat das Frachtvolumen um 11,1 Prozent abgenommen, die Kapazität sank um 14,0 Prozent. Verkaufs- und Marketingmanager im Cargobereich, Titus Diu bezeichnete den Oktober als besten Monat des Jahres mit starker Nachfrage auf den Märkten in Hong Kong und Shanghai. Diese soll bis Mitte Dezember anhalten.

Link: Cathay Pacific

