Cathay meldet beste wöchentliche Auslastung

Cathay Pacific Airways sagte heute, sie habe in der vergangenen Woche die beste Auslastung des Jahres erzielt.

Die Airline hält sich jedoch zurück mit der Ankündigung des Beginns einer strukturellen Erholung. CEO Tony Tyler sagte, das sei die beste Woche des Jahres für die Airline gewesen, jedoch sei dies vor allem auf die saisonale Stärke des Marktes zurück zu führen. Es sei der Airline gelungen, die Flugzeuge besser auszulasten, dies jedoch bei einem sehr reduzierten Yield. Es sei noch zu früh um Prognosen zum weiteren Verlauf der Entwicklung zu stellen.