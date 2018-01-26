Cathay meldet Passagierzuwachs

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Dezember 2017 insgesamt 3,052 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Plus von 3,1 Prozent.

Das Angebot wurde um 4,1 Prozent auf 13,210 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 3,5 Prozent auf 11,176 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent leicht abgeschwächt.

Die transportierte Fracht ist um 10,2 Prozent auf 192.190 Tonnen nach oben geschnellt, die Frachtauslastung lag bei 71,9 Prozent, was einer Verbesserung von 2,4 Prozentpunkten gleich kommt.

Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 34,820 Millionen Fluggäste, das waren 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.