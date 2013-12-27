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Cathay kauft weitere Boeing Grossraumflugzeuge

27.12.2013 RK
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Die Fluggesellschaft aus Hongkong hat heute einen weiteren Auftrag für Langstreckenjets von Boeing bekannt gegeben.

Im Zuge der Flottenerneuerung hat Cathay Pacific bei Boeing drei weitere zweimotorige Boeing 777-300ER und einen Boeing 747-8F Vollfrachter in Auftrag gegeben. Die neue Bestellung entspricht nach Angaben von Cathay Pacific einem Wert von 950 Millionen US Dollar. Die Boeing 777-300ER sollen im Verlauf des übernächsten Jahres zur Flotte stossen und die Boeing 747-8F soll 2016 ausgeliefert werden. Cathay betreibt momentan 37 Boeing 777-300ER und will ab Ende 2015 52 Maschinen dieses Typs im Flugbetrieb haben. Ende 2016 wird Cathay insgesamt 14 Boeing 747-8F Vollfrachter in ihrer Flotte haben.
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