Cathay kauft weitere Boeing Grossraumflugzeuge

Die Fluggesellschaft aus Hongkong hat heute einen weiteren Auftrag für Langstreckenjets von Boeing bekannt gegeben.

Im Zuge der Flottenerneuerung hat Cathay Pacific bei Boeing drei weitere zweimotorige Boeing 777-300ER und einen Boeing 747-8F Vollfrachter in Auftrag gegeben. Die neue Bestellung entspricht nach Angaben von Cathay Pacific einem Wert von 950 Millionen US Dollar. Die Boeing 777-300ER sollen im Verlauf des übernächsten Jahres zur Flotte stossen und die Boeing 747-8F soll 2016 ausgeliefert werden. Cathay betreibt momentan 37 Boeing 777-300ER und will ab Ende 2015 52 Maschinen dieses Typs im Flugbetrieb haben. Ende 2016 wird Cathay insgesamt 14 Boeing 747-8F Vollfrachter in ihrer Flotte haben.