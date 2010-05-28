Cathay in Korea gebüsst

Cathay Pacific wurde wegen Preisabsprachen im Cargoverkehr von der koreanischen Fair Trade Commission gebüsst.

Die Strafe beläuft sich auf rund US$3,34 Millionen, sagte Cathay Pacific in einem Statement und fügte hinzu, dass einige andere Airlines auch von den koreanischen Behörden verzeigt worden waren. Die Fluggesellschaft von Hong Kong will die Entscheidung der Kommission nun im Detail prüfen und ihre Möglichkeiten abwägen. Genauere Angaben konnte sie nicht machen. Koreas Kartellamt hat insgesamt 19 Airlines, darunter auch Japan Airlines, der Preisabsprache schuldig gesprochen.