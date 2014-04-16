Cathay fliegt ab Dezember neu nach Manchester

Ab dem 8. Dezember 2014 wird Cathay Pacific vier wöchentliche Flüge von Hong Kong nach Manchester anbieten.

Die neue Linie wird immer montags, dienstags, donnerstags und samstags mit einer Boeing 777-300ER bedient. "Der britische Markt ist für uns sehr wichtig und wir bieten aktuell fünf tägliche Flüge von London-Heathrow nach Hong Kong an. Die geschäftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und der ehemalige Kronkolonie sind seit jeher sehr stark und wir sehen eine steigende Nachfrage im Flugverkehr zwischen den beiden Ländern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir unseren Passagieren nun auch Manchester in unserem Flugplan anbieten können“, so Ivan Chu, Chief Executive von Cathay Pacific.